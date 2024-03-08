ЛДПР хочет ввести особый порядок поступления в вузы в приграничных регионах

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил распространить особый порядок поступления в вузы, действующий в четырех так называемых новых регионах, на территории, которые граничат с зоной проведения военной спецоперации. Своими соображениями на тему политик поделился в собственном Telegram-канале.

"Учитывая ситуацию, считаем, что нужно ввести альтернативный вид поступления, поддержать белгородских, брянских школьников и других ребят из регионов, где введены ограничения из-за террористической угрозы, создать им возможности поступления в вузы", - написал депутат Госдумы.

Кандидат в президенты РФ полагает, что из-за сложной обстановки детям в субъектах РФ, граничащих с Украиной и новыми регионами, трудно подготовиться к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Сегодня школьники на этих территориях учатся дистанционно.

Свою инициативу Слуцкий в письменном виде отправил главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Фото: ЗАКС.Ру