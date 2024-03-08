ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 13:30

Сбитая лазурным автобусом петербурженка лишилась ног

фото ЗакС политика Сбитая лазурным автобусом петербурженка лишилась ног

В Петербурге накануне днем случилось дорожно-транспортное происшествие с драматичными последствиями.

Около станции метро "Черная речка" лазурный автобус 267-го маршрута при повороте с Торжковской улицы наехал на женщину. Она решила перейти набережную Черной речки на красный свет и попала под колеса.

В тяжелом состоянии женщину госпитализировали. На следующий день изданию 78.ru стало известно, что ей потребовалась ампутация ног.

В транспортной компании "Третий парк" считают, что водитель не нарушал правил дорожного движения.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама