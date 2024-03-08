У здания прокуратуры задержали петербурженку, разыскивающую уроженку Чечни

Петербургские полицейские возле здания городской прокуратуры задержали активистку Елену Патяеву, о чем пишет городской портал MR7. Она пыталась привлечь внимание прохожих к пропавшей уроженке Чечни Седе Сулеймановой.

Связи с последней нет уже несколько месяцев. Близкие Сулеймановой опасаются, что девушку могли похитить.

Патяева нанесла на свою куртку изображение пропавшей соотечественницы, подписав его двумя словами "Где Седа?", и раздавала горожанам брошюры, посвященные ее судьбе. После задержания активистку увезли в отдел полиции № 1.

Седу Сулейманову, проживавшую в Петербурге, силовики в прошлом году передали в Чечню.

UPD 14:55 На Патяеву составили "митинговый" протокол по статье 20.2 КоАП.

Фото: ЗАКС.Ру