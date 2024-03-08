В Петербурге по делу о нападении на мигранта арестовали подростков

Пушкинский районный суд Петербурга поместил под стражу несовершеннолетних, которых обвиняют в нападении на гражданина Узбекистана целой компанией. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сотрудница объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Происшествие имело место в Павловске.

Действия фигурантов квалифицируются как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 - п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК): иностранца атаковали с применением ножа и палки. Примечательно, что, по версии следствия, одного из участников нападения подстрекала к этому родная мать. Она конфликтовала с потерпевшим. Ее арестовали вместе с троими подростками.

Мигрант смог выжить, поскольку оказал активное сопротивление и был оперативно госпитализирован.

Фото: ЗАКС.Ру