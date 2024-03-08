ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:14

На Спартакиаде в Сочи пострадала петербургская лыжница

фото ЗакС политика На Спартакиаде в Сочи пострадала петербургская лыжница

Спартакиада в Сочи омрачилась происшествием, в результате которого госпитализировали нескольких лыжниц. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала на канале "Матч ТВ", что точное их число неизвестно и что две спортсменки получили серьезные травмы.

Полученные девушками повреждения стали следствием снежного завала.

Среди пострадавших, по сведениям издания 78.ru, есть 18-летняя лыжница из Петербурга Надежда Игнатенко. Прокуратура приступила к проверке инцидента. Свою проверку также начал Минспорт, передает "Интерфакс".

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама