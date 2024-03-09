Депутат предложил устроить конкурс на создание одежды с символикой Госдумы

В российских регионах можно было бы провести конкурс на создание различной одежды и сувениров с символикой Государственной думы, заявил депутат Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Было бы хорошо, если бы в Государственной думе был выпущен какой-то экологичный мерч — красивые толстовки, носочки, футболки с думским логотипом, приятные на ощупь шарфы, сувениры", — цитирует парламентария РИА "Новости".

По мнению депутата, Госдума как "довольно большой государственный орган" могла бы устроить конкурс среди российских молодых дизайнеров, занимающихся развитием локальных брендов. Он также уточнил что сувенир из парламента не должен быть чем-то "роскошным или помпезным с золотыми блямбами на клею". На мероприятия в нижней палате приходят дети, студенты и пенсионеры, они должны иметь возможность приобрести недорогой и качественный сувенир, считает Гаврилов.

Фото: ЗАКС.Ру