В МЧС спрогнозировали умеренный дрейф льда на Ладоге

На Ладожском озере в предыдущие дни наблюдался слабый дрейф льда в южном направлении, рассказали 9 марта в ГУ МЧС по Ленинградской области. В ближайшее время следует ожидать умеренного дрейфа льда в водоеме.

"Умеренный дрейф льда будет происходить преимущественно в южных направлениях", — говорится в прогнозе ведомства, касающемся обстановки на озере в период до 11 марта.

В настоящее время льдом покрыто приблизительно 60% поверхности озера.

По состоянию на субботу неподвижный лед толщиной 33-43 сантиметра сохраняется на большей части бухты Петрокрепость. В истоке Невы припай остается пока вдоль южного и западного берегов, там же отмечен плавучий лед сплоченностью 7-8 баллов. Также припай сохраняется на юго-западном побережье, вдоль южного побережья озера, в Волховской и Свирской губах, узкой полосой вдоль восточного побережья и в северных шхерах. Толщина льда в этих местах колеблется от 35 до 48 сантиметров.

В период до 11 марта изменения ледовой обстановки на озере не ожидается.

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