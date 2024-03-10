Беглов ищет в архивах ответы на сложные вопросы мировой политики

Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил горожан с Днем архивов, который связывают с петровскими временами: архивные работники появились с подписанием первым российским императором Генерального регламента.

По оценке Беглова, рассекречивание документов прошлого позволяет противостоять попыткам переписать отечественную историю. Например, отметил он, именно внимательное изучение архивов привело к признанию геноцидом блокады Ленинграда.

"Отстаивая интересы нашего отечества, мы опираемся не только на документы последнего времени, но и всех веков нашей истории. В них мы находим ответы на многие сложные вопросы мировой политики", - говорится в поздравлении губернатора, опубликованном на сайте Смольного.

Беглов напомнил, что продолжается строительство нового архивного комплекса в Красногвардейском районе. Под его крышей объединят такие городские хранилища документов, как Центральный государственный исторический архив и Центральный государственный архив литературы и искусства.

Фото: ЗАКС.Ру