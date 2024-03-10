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Новости 13:30

Медведев обругал американского президента из-за оговорки про Украину

фото ЗакС политика Медведев обругал американского президента из-за оговорки про Украину

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев позволил себе резкое суждение о президенте США Джозефе Байдене, отказав последнему в достаточных интеллектуальных способностях. Таким образом россиянин заочно отреагировал на оговорку, допущенную Байденом в недавнем интервью.

"Редкий идиот", - гласит комментарий в Telegram-канале российского чиновника к фрагменту беседы Байдена с журналистами.

В разговоре на внешнеполитические темы американский президент перепутал Украину с Ираком и Афганистаном. Сначала он сказал, что США "не стоило лезть" на Украину, но быстро исправил ошибку.

фото: kremlin.ru


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