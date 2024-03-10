Стрельба у "Владимирской" обернулась уголовным делом

Около Владимирской площади в Петербурге произошел необычный конфликт между мужчиной и женщиной, совместно проживающими в Буграх.

Оба они решили накануне утром применить друг к другу оружие, передает ГУ МВД по региону. Женщина привела в действие охолощенный автомат, а ее спутник воспользовался устройством "УДАР-2М", которое было снаряжено светозвуковыми боеприпасами. Пару задержали.

И мужчина, и женщина получили по протоколу за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Им же предстоит по статье о хулиганстве (ст. 213 УК) понести и уголовную ответственность.

Фото: ЗАКС.Ру