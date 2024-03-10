В поисках бомбы полиция проверила десятки станций петербургского метро

В Петербурге полицейские осмотрели 71 из 72 станций подземки после звонка 60-летнего мужчины, заявившего о якобы заложенном в метрополитене взрывном устройстве. Об этом пишет "Фонтанка".

В оперативных мероприятиях накануне вечером участвовали 54 правоохранителя, в конечном счете не обнаруживших угрозы.

В ведомстве смогли установить, что "шутник" проживает в Купчино. Его задержали, составив протокол о появлении в общественном месте в пьяном виде (ст. 20.21 КоАП). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с заведомо ложным сообщением об акте терроризма (ст. 207 УК).

Характерно, что за подобное действие петербуржец ранее четыре раза привлекался к уголовной ответственности. В последний раз наказание представляло собой реальный срок.

Фото: ЗАКС.Ру