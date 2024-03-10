В Пулково ввели ограничения

В аэропорту Пулково ввели некие ограничения, о чем пишет ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 17:00 мск 10 марта (воскресенье) на работу аэропорта Пулково введены ограничения", - приводится текст от представителей ведомства.

"Фонтанка" уточняет, что речь идет об объявленном плане "Ковер", предполагающем ограничения на посадку и вылет самолетов.

Введенные меры могут быть продиктованы пожаром в ангаре на Волхонском шоссе, охватившим площадь в тысячу кв. метров. По информации ГУ МЧС, при пожаре пострадали двое человек, в 17:45 огонь локализовали. От ангара до аэропорта — менее пяти километров по прямой.

UPD 19:30 Росавиация объявила о снятии ограничительных мер в Пулково. Тем временем в Ленобласти сбили беспилотник, о котором сообщили губернатор Александр Дрозденко и пресс-служба Минобороны. При уничтожении БПЛА никто не пострадал и ничто не было разрушено.

Фото: ЗАКС.Ру