Минувшая декада в Петербурге отметилась практически полным отсутствием осадков

Первые 10 дней весны прошли в Петербурге практически без осадков и почти без солнца, рассказал 11 марта главный синоптик города Александр Колесов. Также за декаду оказался перекрыт один температурный рекорд, отметил он.

"Из итогов первой декады марта хочется отметить осадки, точнее их отсутствие. Да, наблюдали мы небольшой снег и 9 числа заряды были местами, но на нашу центральную метеостанцию они попали в виде следов осадков, поэтому в архивы истории такие осадки войдут как 0,0 мм", — написал Колесов своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что прошедшая декада оказалась "практически сухой", что имеет немного аналогов в истории погодных наблюдений. Так, совсем не было осадков лишь в первой декаде марта 1960 года. Кроме того, в 1972 году отмечался один день с записанными как 0,0 мм осадками. В 1991 и 2014 году синоптики фиксировали по два таких дня в начале марта.

Прошедшая декада также запомнится одним температурным рекордом, уточнил Колесов. Так, 3 марта столбики термометров поднялись до отметки в 6,8 градуса, что стало максимальным значением для этой даты. Предыдущий рекорд был установлен в 1957 году, тогда температура воздуха составила 6,7 градуса.

Солнце виднелось на небе в течение пяти дней. Чувствовать солнечные лучи на себе петербуржцы могли в течение 28 часов.

Фото: ЗАКС.Ру