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Новости 10:43

Петербуржцу грозит до трех лет колонии за фиктивную постановку 17 иностранцев на учет

фото ЗакС политика Петербуржцу грозит до трех лет колонии за фиктивную постановку 17 иностранцев на учет

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о фиктивной постановке иностранцев на учет (ст. 322.3 УК РФ), возбужденное в отношении жителя Красногвардейского района. Обвинительный акт был утвержден районной прокуратурой.

По версии дознания, петербуржец фиктивно поставил на учет 17 иностранных граждан без намерения в действительности предоставить им жилье. "Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу", — сообщили 11 марта в прокуратуре Петербурга.

Наказание по вменяемой петербуржцу статье предусматривает, в том числе, штраф в размере от 100 тысяч до полумиллиона рублей, либо же принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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