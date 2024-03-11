"Ъ": Минтранс попросил почти 300 миллиардов рублей на выкуп иностранных самолетов

Министерство транспорта обратилось в правительство с просьбой предоставить средства для выкупа иностранных самолетов в российскую собственность, передает 11 марта "Коммерсантъ". На эту цели ведомство хочет получить 295 миллиардов рублей из Фона национального благосостояния в 2024 году.

По информации издания, вопрос предоставления средств для выкупа иностранных самолетов обсуждался на совещании у президента Владимира Путина 7 февраля. Само обращение пока рассматривается кабмином, решение по этому вопросу еще не принято.

Как рассказал один из источников "Коммерсанта", запрошенная сумма рассчитывалась преимущественно с учетом потребностей "Аэрофлота". При этом в Минтрансе, Минфине, Минэкономики и Росавиации на запрос издания не ответили, равным образом отказались давать комментарии и опрошенные журналистами авиакомпании.

В прошлом году на страховое урегулирование по 162 самолетам было выделено 297 миллиардов рублей. В результате самолеты перешли к подведомственной Росавиации "НЛК-Финанс", а зарубежные лизингодатели отменили свои требования по ним.

Фото: ЗАКС.Ру