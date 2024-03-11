Суд запретил петербурженке распространять видео с экс-главой ЖКС

Фрунзенский суд Петербурга поставил точку в тяжбе экс-главы районного Жилкомсервиса № 3 Дениса Попова к местной жительнице Ольге Малиновской, рассказали 11 марта в объединенной пресс-службе городских судов. Претензии истца касались опубликованной в интернете видеозаписи с его участием.

В суде Попов добивался защиты права на неприкосновенность частной жизни. Он указал, что в мае 2023 года Малиновская опубликовала в одном из сообществ во "ВКонтакте" видеозапись с его участием. Произошло это без его согласия, в результате коммунальщик обратился в соцсеть с требованием удалить ролик. К моменту блокировки видео собрало более тысячи просмотров.

Истец требовал обязать Малиновскую удалить имеющуюся у нее видеозапись и запретить ей дальнейшее хранение и использование снятого. Также он добивался публикации извинений в сообществе, где до этого было выложено видео, а также выплаты компенсации за понесенный в связи со случившимся моральный вред.

Согласно материалам дела, во главе "ЖКС № 3 Фрунзенского района" Попов находился с октября 2021 по август 2023 года. В мае прошлого года Малиновская пришла к нему в кабинет вместе с четырьмя другими жильцами дома на Будапештской улице, недовольных работой организации. Состоявшуюся беседу Малиновская фиксировала на видео, при этом Попов согласился на съемку, но выступил против публикации записи в интернете.

Суд не согласился с утверждениями Попова о том, что видеозапись порочит его и умаляет его честь и достоинство. В то же время ответчика обязали выплатить компенсацию за факт ее распространения в интернете.

"Принимая во внимание, что ответчик нарушил личные неимущественные права истца, опубликовав видеозапись без его согласия, суд полагает возможным взыскать с Малиновской компенсацию морального вреда", — передает судебная пресс-служба.

С Малиновский взыскали компенсацию в размере пяти тысяч рублей, а вместе с ней расходы на адвоката в размере 25 тысяч рублей и 300 рублей госпошлины. Также ей запретили использовать любым образом изображение Попова.

Фото: ЗАКС.Ру