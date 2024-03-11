Петербургские депутаты предложили создать рабочую группу по регулированию зловония

Комиссия Заксобрания по экологии и природопользованию поддержала идею обратиться в Государственную думу и Совет Федерации по поводу неприятных запахов, поведал 11 марта депутат Андрей Рябоконь ("Единая Россия"). Проблема зловония в Петербурге остается "весьма острой", отметил парламентарий.

"Обратились в Госдуму и Совет Федерации с инициативой создать рабочую группу по разработке предложений для нормативного регулирования запахов", — написал Рябоконь в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что к членам городского парламента и чиновникам поступают обращения петербуржцев на неприятные запахи, создающие порой "невыносимые условия" для жизни. При этом само зловоние не всегда связано с превышением вредных для здоровья веществ в атмосферном воздухе, отметил Рябоконь. По его словам, из-за этого временами случаются ситуации, когда контролирующие органы отмечают наличие неприятных запахов, но не отмечают нарушения в связи с этим.

При этом регион не может браться за правовое регулирование запахов в связи с отсутствием федеральной правовой основы, добавил парламентарий. С этим и связано решение об обращении в Госдуму и Совфед.

Фото: ЗАКС.Ру