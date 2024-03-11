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В Ленобласти перекроют Мурманское шоссе ради разводки моста через Неву

фото ЗакС политика В Ленобласти перекроют Мурманское шоссе ради разводки моста через Неву

Автомобилистов, пользующихся Мурманским шоссе, 12 марта ожидают кратковременные неудобства, сообщает дорожный комитет Ленобласти.

С 15:00 по 15:45 состоится пробная разводка Ладожского моста через Неву. Это единственный разводной мост через Неву в регионе. Проезд по шоссе на время перекроют.

"Разводка технологическая перед грядущей навигацией", - уточнила пресс-служба комитета.

Примечательно, что для разводки Ладожского моста существуют два необходимых условия. Температура воздуха не должна превышать 25 градусов, а ветер не должен дуть сильнее, чем со скоростью 15 метров в секунду.

Фото: ЗАКС.Ру


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