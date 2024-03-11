В Петербурге арестовали вице-президента банка "Россия"

На прошлой неделе после задержания сотрудниками Федеральной службы безопасности в Петербурге был арестован вице-президент банка "Россия" Игорь Андреев, о чем пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов. Октябрьский районный суд поместил его под стражу до 4 мая.

Топ-менеджера обвиняют в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 208 УК). На сайте его банка 11 марта появился официальный комментарий: в нем говорится, что кредитная организация сама инициировала задержание и стремится помогать следствию.

По данным портала 47news, дело Андреева связано со строительством элитного коттеджного поселка во Всеволожском районе Ленобласти. Задержание произошло при получении 2 млн рублей. Контрагенты, как пишет издание, регулярно передавали деньги фигуранту за бесперебойное финансирование строительства.

Фото: ЗАКС.Ру