Жители Выборгского района начали судиться со Смольным из-за береговой полосы

Горсуд Петербурга начал рассмотрение иска жителей севера города, которые борются за общий доступ к Нижнему Суздальскому озеру. Они считают свои права на пользование общественным пляжем нарушенными из-за последствий приватизации береговой полосы, передает РБК Петербург. Речь идет о западной границе озера.

Истцы требуют отменить два внутренних распоряжения комитета по природопользованию, которые устанавливают не устраивающие жителей границы береговой полосы. Со своей стороны, чиновники указывают, что служебные документы де-юре не являются публичными нормативно-правовыми актами и не могут быть отменены. Кроме того, представители Смольного сочли, что в иске не представлено ни одного примера нарушения прав.

По мнению адвоката Евгения Баклагина, оба распоряжения подлежат отмене из-за того, что де-факто они представляют собой публичные правовые акты. При этом они не прошли антикоррупционную экспертизу. Между тем, согласно закону, прибрежная полоса шириной 20 метров должна как федеральная собственность находиться в общем пользовании.

Иск, поданный 11 местными жителями, начнут рассматривать по существу во вторник 12 марта.

Фото: ЗАКС.Ру