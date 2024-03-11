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Новости 16:40

Беглов и Гуцан обсудили готовность Петербурга к выборам

фото ЗакС политика Беглов и Гуцан обсудили готовность Петербурга к выборам

Петербургский губернатор Александр Беглов и президентский полпред в Северо-Западном федерально округе Александр Гуцан посвятили часть рабочей встречи подготовке города к выборам главы государства.

Чиновники коснулись таких аспектов, как охрана правопорядка в течение трех дней предстоящего голосования, и защита объектов, которые в теории могут представлять интерес для террористов.

"Все вопросы оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов на данном этапе решены", - доложил Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

Гуцан, со своей стороны, похвалил губернатора за развитие туристического кластера.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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