Беглов и Гуцан обсудили готовность Петербурга к выборам

Петербургский губернатор Александр Беглов и президентский полпред в Северо-Западном федерально округе Александр Гуцан посвятили часть рабочей встречи подготовке города к выборам главы государства.

Чиновники коснулись таких аспектов, как охрана правопорядка в течение трех дней предстоящего голосования, и защита объектов, которые в теории могут представлять интерес для террористов.

"Все вопросы оказания содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов на данном этапе решены", - доложил Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

Гуцан, со своей стороны, похвалил губернатора за развитие туристического кластера.

фото: gov.spb.ru