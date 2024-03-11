На опрос петербуржцев на выходе с избирательных участков потратят 3,8 млн рублей

Государственное унитарное предприятие "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" заключил договор на проведение опроса горожан на выходе с избирательных участков в дни выборов президента России, следует из данных сайта госзакупок. Там же сказано, что закупка проведена у единственного поставщика.

Стоимость работ составит 3,8 млн рублей. В карточке уточняется, что поставщик должен оказать услуги по использованию "Интегрированной системы информационно-аналитического обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга", а именно провести мониторинг общественного мнения. Как именно должны проходит опросы, в карточке не указано.

Отметим, центр подведомственен комитету по информатизации и связи. На сайте организации сказано, что она занимается "информатизацией всех сфер жизнедеятельности города".

Выборы президента России назначены на 17 марта. Идти они будут три дня с 15 марта.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру