Беглов: В Северной столице все готово для голосования горожан

Петербургский губернатор Александр Беглов выпустил последнее перед президентскими выборами 15-17 марта обращение по "Радио России". Закончил он его речью, посвященное предстоящей электоральной процедуре. Беглов призвал прийти на участки всех и каждого, отметив важность исторического момента. По его словам, в городе для голосования все готово.

"Ваши голоса определят не только то, каким станут ближайшие шесть лет для города и страны: в это трудное время мы будем голосовать за судьбу нашего Отечества. Сегодня как никогда важно проявить сплоченность нашего общества. Мы всем миром избираем президента России, которым каждый из нас сможет гордиться", - произнес глава города.

Чиновник подчеркнул, что видеонаблюдение будет вестись на каждом участке, а также рассказал членах Общественных палат Петербурга и РФ, которые будут участвовать в наблюдении. Наконец, Беглов, напомнил, что проголосовать можно в любой из трех дней, не выразив предпочтения ни одному из них.

Фото: ЗАКС.Ру