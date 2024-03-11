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Новости 19:40

Гибель петербургского велосипедиста привела к уголовному делу

фото ЗакС политика Гибель петербургского велосипедиста привела к уголовному делу

Петербургские полицейские возбудили уголовное дело по факту гибели велосипедиста в результате дорожно-траснпортного происшествия, сообщает ГУ МВД по региону. Несчастный случай имел место накануне на Крестовском острове.

Авария попала на камеры видеонаблюдения, запись распространилась по социальным сетям. На ней велосипедист в шлеме попытался объехать припаркованные автомобили со стороны проезжей части. Внезапно дверь одной машины открылась и сбила его с велосипеда, после чего мужчина попал под колеса движущейся машины.

С тяжелейшими травмами пострадавшего госпитализировали. Менее чем за сутки он скончался в больнице. Дело расследуют по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Фото: ЗАКС.Ру


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