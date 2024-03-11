В ГД внесли инициативу, отменяющую решение о передаче Крыма УССР

Депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков внесли в нижнюю палату законопроект, признающий недействительным решение 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР.

В пояснительной записке содержатся критические суждения о политике Никиты Хрущева во главе Советского Союза. Отмечается, что решение о передаче полуострова было прежде всего внутрипартийным, а процедура противоречила советской Конституции 1936 года.

"Этот документ был рожден в недрах центрального аппарата КПСС и не согласовывался с государственными органами РСФСР", - говорится в записке.

Кроме того, авторы законопроекта указывают на отсутствие референдума по вопросу принадлежности Крыма.

Напомним, Крымский полуостров относился к Украинской ССР, а затем к Украине в течение ровно 60 лет.

Фото: ЗАКС.Ру