В России уменьшилось количество пациентов с ОРВИ, гриппом и ковидом

Заболеваемость ковидом, гриппом и ОРВИ в России снизилась за прошедшую неделю, сообщил 12 марта Роспотребнадзор. Коронавирус отступает несколько менее охотно прочих болезней.

Как отмечается, за неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в масштабах страны уменьшился на 16,4 %. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости наблюдается в 45 регионах России.

"Порядка 16 % заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, 84 % — на остальные субъекты РФ", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Что касается коронавируса, то в случае с ним было зафиксировано на 11,6 % меньше новых пациентов, чем неделей ранее. В абсолютных цифрах речь идет более чем о 23 тысячах заболевших.

Ранее петербургское управление Роспотребнадзора распространило данные по заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошедшей неделе. Согласно представленным сведениям, за семь дней количество новых больных снизилось на 32,1 % относительно предыдущей недели. Превышения недельного эпидпорога зарегистрировано не было.

Фото: ЗАКС.Ру