Во Фрунзенском районе загорелся ангар с паллетами

Спасатели приступили к тушению пожара во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили 12 марта в региональном ГУ МЧС. Согласно распространенной информации, в Грузовом проезде поблизости от станции Обухово загорелся склад с деревянными паллетами.

"В ангаре размером 10х100 метров происходит горение деревянных паллетов на площади 300 квадратных метров", — поведали в управлении.

Информация о возгорании поступила дежурному на пульт в 11:15. К тушению пожара подключили шесть единиц техники и 32 спасателя.

Сведения о пострадавших при пожаре не поступали.

Ранее в Красногвардейском районе пожарные тушили здание интерната. Причиной возгорания назвали некачественный вейп.

Фото: ЗАКС.Ру