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Новости 13:09

Госдума предостерегла парламент Германии от втягивания в конфликт с Россией

фото ЗакС политика Госдума предостерегла парламент Германии от втягивания в конфликт с Россией

Депутаты Государственной думы единогласно поддержали текст обращения к Бундестагу — однопалатному парламенту ФРГ, сообщили в пресс-службе российского представительного органа 12 марта. Документ содержит призыв провести расследование сообщений о том, что немецкое военное командование якобы обсуждало возможность отправки на Украину крылатых ракет и их использование для ударов, в том числе, по Крымскому мосту.

В обращении утверждается, что генерал-лейтенант Инго Герхартц якобы инструктировал высокопоставленных немецких офицеров о том, как обеспечить передачу вооружения Украине. Российские парламентарии посчитали подобные планы достоверными и крайне опасными для страны. В связи с этим они призвали немецких коллег провести расследование участия бундесвера в конфликте на Украине.

Депутаты отдельно призвали Бундестаг "не допустить действий, втягивающих Германию в вооруженный конфликт на стороне фашистско-террористического украинского режима". Также они выразили надежду на "здравомыслие немецкого народа и парламентариев" в контексте "предотвращения катастрофы прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией".

Аудиозапись и текст якобы состоявшейся беседы в немецком командовании были опубликованы 1 марта главредом медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян. 

Фото: ЗАКС.Ру


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