ФАС завела дело на S7 из-за продажи равноценных билетов по разной стоимости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила 12 марта о принятом решении возбудить дело в отношении авиакомпании АО "Авиакомпания "Сибирь", занимающейся воздушными перевозками под брендом S7. Основанием для этого послужили подозрения в никак не обоснованном установлении разных цен на один и тот же товар (п. 6 ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции").

Ранее ФАС установила факт продажи авиакомпанией билетов в рамках одного подкласса по различной стоимости. Разница в цене при этом не была обусловлена оказанием услуг на борту, расходами перевозчика или же временем до вылета, в которое был куплен билет, отмечали в конце января в службе.

"У авиакомпании и ее группы лиц отсутствует коммерческая (ценовая) политика или иной акт, определяющий в том числе порядок ценообразования", — отметили в ФАС.

Служба выдала перевозчику предупреждение, но тот не стал исполнять ее требования. Вместо этого S7 попыталась оспорить законность предупреждения в суде, но разбирательство завершилось не в ее пользу. Арбитражный суд Москвы встал на сторону ФАС.

Теперь же в антимонопольщики возбудили против авиакомпании дело в связи с возможным нарушением законодательства о защите конкуренции. В случае установления вины S7 будет грозить штраф.

Фото: ЗАКС.Ру