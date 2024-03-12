Зюганов озвучил число наблюдателей от КПРФ

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов в преддверии президентских выборов рассказал о наблюдателях, подготовленных КПРФ: их насчитывается сто тысяч.

"Чем будет выше явка, тем меньше будет возможностей для жулья", - приводит его слова "Интерфакс".

Работу наблюдателей с 15 по 17 марта 79-летний политик приравнял к исторической миссии. Допуская возможные провокации на участках, Зюганов счел важным повысить бдительность в десять раз.

Отметим, что сам Зюганов, как и в 2018 году, в качестве кандидата на выборы главы государства выдвигаться на стал.

Фото: ЗАКС.Ру