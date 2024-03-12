На Детской улице началась реконструкция освещения

На Васильевском острове стартовали работы по замене системы наружного освещения на Детской улице, передает пресс-служба Смольного. Предполагается, что по окончании работ светильников для пешеходов и автомобилистов станет больше в 1,4 раза.

Источники света перестанут быть подвесными: их закрепят на 34 опорах. Под землей проложат почти километр кабеля. Пешеходные переходы подсветят контрастным светом, что призвано повысить бдительность водителей. Старое оборудование, использовавшееся на Детской улице, больше не пригодится.

На первом этапе подрядчик копает траншеи и устанавливает закладные камни фундаментов.

фото: gov.spb.ru