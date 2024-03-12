В Петербурге арестовали мигранта, задержанного за нападение на росгвардейца

Инцидент с нападением на росгвардейца, имевший место на Садовой улице Петербурга в минувшее воскресенье, обернулся арестом для уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

Октябрьский районный суд постановил арестовать до 10 мая мужчину по имени Рохматджон Коландаров, передает объединенная пресс-служба городских судов. Ему инкриминируют применение силы к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК). Свою вину фигурант признал.

Напомним, что в центре города 10 марта прохожие пожаловались правоохранителям на неадекватно ведущего себя мигранта. Его попытались задержать, чтобы составить протокол о нахождении в общественном месте в нетрезвом виде. Иностранец в ответ проявил агрессию и ударил сотрудника Росгвардии по голове.

Фото: ЗАКС.Ру