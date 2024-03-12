Смольный хочет закрепить в законе бесплатный проезд для льготников на дачи

Комитет по транспорту Петербурга подготовил законопроект об изменении Социального кодекса города в части бесплатного проезда для льготников. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте петербургской администрации.

Согласно документу, в пункты о льготах для разных категорий граждан вносится одинаковое изменение. По нему часть петербуржцев получают право бесплатного проезда на пригородных автобусах с 27 апреля по 31 октября. Касается это пенсионеров, работников тыла в Великую Отечественную войну, ветеранов труда и ветеранов военной службы, реабилитированных после политических репрессий, и других категорий льготников.

Сейчас в Соцкодексе прописана возможность частичной компенсации такого проезда. При этом последние два года администрация Петербурга обычно отдельным постановлением вводила бесплатный проезд для льготников с 27 апреля по 31 октября.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру