ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:40

Смольный готов потратить более 100 млн рублей на стенд города на ПМЭФ

фото ЗакС политика Смольный готов потратить более 100 млн рублей на стенд города на ПМЭФ

Комитет по госзаказу Смольного объявил конкурс на создание информационного стенда Петербурга для участия в ближайшем Петербургском международном экономическом форуме. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 103,8 млн рублей. На госзакупку обратила внимание региональная редакция "Коммерсанта".

От подрядчика требуется дизайн-проект и оборудование презентационного пространства с видеоэкранами. В список заданий также входят организация зала-амфитеатра на 100 мест и деловой зоны на 40 мест.

Кроме того, в техническом задании фигурирует закрытая зона на 35 гостей и помещение для переговоров VIP-гостей. Наконец, будущий контрагент Смольного должен будет организовать для участников форума питание (завтраки, обеды и кофе-брейки).

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости12 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама