Смольный готов потратить более 100 млн рублей на стенд города на ПМЭФ

Комитет по госзаказу Смольного объявил конкурс на создание информационного стенда Петербурга для участия в ближайшем Петербургском международном экономическом форуме. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 103,8 млн рублей. На госзакупку обратила внимание региональная редакция "Коммерсанта".

От подрядчика требуется дизайн-проект и оборудование презентационного пространства с видеоэкранами. В список заданий также входят организация зала-амфитеатра на 100 мест и деловой зоны на 40 мест.

Кроме того, в техническом задании фигурирует закрытая зона на 35 гостей и помещение для переговоров VIP-гостей. Наконец, будущий контрагент Смольного должен будет организовать для участников форума питание (завтраки, обеды и кофе-брейки).

Фото: ЗАКС.Ру