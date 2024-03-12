С дрейфующей льдины в Финском заливе спасли рыбаков

В акватории Финского залива в очередной раз за последний месяц оторвалась льдина с людьми. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу пишет "Интерфакс".

На этот раз чрезвычайное происшествие случилось на внешней стороне городской дамбы, примерно в 20 метрах от побережья.

Судно на воздушной подушке приняло на борт 15 любителей рыбалки и перевезло их на берег. Медицинская помощь никому из рыбаков не потребовалась.

В конце февраля в похожую ситуацию попали 35 петербуржцев, эвакуированных со льдины экстренными службами.

фото: МЧС России / Telegram (скриншот архивного видео)