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Новости 20:17

"Яблочные" кандидаты в петербургские УИКи получили повестки на заседании ТИКа

фото ЗакС политика "Яблочные" кандидаты в петербургские УИКи получили повестки на заседании ТИКа

На заседании петербургской территориальной избирательной комиссии № 37 (Калининский район) кандидатам в УИКи от "Яблока" вручили повестки в военкомат, о чем пишет "Фонтанка" со ссылкой на представителя партии Павла Ходунова. Получив повестку, он в результате стал членом УИК № 566. До этого он числился в резерве УИКов.

"Вчера мне позвонили из территориальной избирательной комиссии и предложили лично прийти на обсуждение решения о моем назначении", - рассказал Ходунов, считающий, что его очное участие в заседании было излишним.

Повестку ему и его коллеге, по словам Ходунова, выдал некий мужчина средних лет в военной форме. Характерно, что уточнения данных от "яблочников" в военкоматах требуют в первый день голосования, 15 марта.

Фото: ЗАКС.Ру


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