Реестр социальных сетей Роскомнадзора вырос до 15 позиций

Роскомнадзор проинформировал администрации двух социальных сетей о включении сервисов в ведомственный реестр соцсетей. Список пополнили площадки Discord (популярная среди геймеров) и Yappy (российский аналог видеосервиса коротких роликов TikTok).

Теперь в перечне 15 социальных сетей. Среди них Twitter, YouTube, LiveJournal, TilTok, Twitch, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В реестр РКН вносят сервисы, выполняющие так называемый закон о самоконтроле соцсетей: от них требуется самостоятельно выявлять и блокировать контент, запрещенный в РФ, и предоставлять для жалоб форму обратной связи. Игнорирование закона грозит штрафом до 8 млн рублей.

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