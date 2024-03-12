ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 20:55

В Песочном открыли амбулаторно-поликлиническое отделение при онкоцентре

фото ЗакС политика В Песочном открыли амбулаторно-поликлиническое отделение при онкоцентре

Петербургское руководство посетило церемонию открытия амбулаторно-поликлинического отделения онкоцентра имени Напалкова в Песочном. Новое здание, соединенное с онкоцентром специальным внутренним проходом, строили три последних года. В своем выступлении губернатор Александр Беглов отметил вклад нацпроекта "Здравоохранение" в улучшение онкологической помощи петербуржцам: под его эгидой открылось 19 специализированных центров.

"Это - множество спасенных жизней жителей, потому что при раннем выявлении эта тяжелая болезнь поддается лечению", - приводит речь Беглова сайт Смольного.

Вновь открытый пятиэтажный корпус способен принимать до 1200 пациентов ежедневно. На его базе комздрав хочет открыть центр амбулаторной онкологической помощи и центр амбулаторной хирургии.

фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости12 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама