В Песочном открыли амбулаторно-поликлиническое отделение при онкоцентре

Петербургское руководство посетило церемонию открытия амбулаторно-поликлинического отделения онкоцентра имени Напалкова в Песочном. Новое здание, соединенное с онкоцентром специальным внутренним проходом, строили три последних года. В своем выступлении губернатор Александр Беглов отметил вклад нацпроекта "Здравоохранение" в улучшение онкологической помощи петербуржцам: под его эгидой открылось 19 специализированных центров.

"Это - множество спасенных жизней жителей, потому что при раннем выявлении эта тяжелая болезнь поддается лечению", - приводит речь Беглова сайт Смольного.

Вновь открытый пятиэтажный корпус способен принимать до 1200 пациентов ежедневно. На его базе комздрав хочет открыть центр амбулаторной онкологической помощи и центр амбулаторной хирургии.

фото: gov.spb.ru