Путин счел удовлетворительной работу кабмина

Работу правительства можно счесть удовлетворительной, передает РИА "Новости" слова президента Владимира Путина в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву. При этом глава государства счел некорректным рассуждать о возможности сохранения кабинета министров под руководством Михаила Мишустина после выборов.

"Все-таки об этом нужно говорить после выборов, после подсчета голосов", — поделился мнением Путин. В то же время президент отметил, что "в целом" кабмин "работает вполне удовлетворительно".

Месяцем ранее свет увидело интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Российский лидер дал собеседнику экскурс в историю России и, среди прочего, коснулся вопросов денацификации и переговоров с Украиной.

Выборы президента официально намечены на воскресенье, 17 марта. При этом голосование по ним стартует уже в пятницу. За пост в Кремле, помимо Путина, соревнуются Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Фото: Kremlin.ru