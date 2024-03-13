РБК: В России могут запретить рекламу услуг по избавлению от долгов

Центробанк и Генпрокуратура обсуждают вопросы по борьбе с недобросовестными консультантами, предлагающими услуги по избавлению от кредитов, сообщил 13 марта РБК. В числе возможных мер против таких "раздолжнителей" издание назвало запрет распространения их рекламы в интернете.

По информации издания, сейчас ЦБ, Генпрокуратура и банки обсуждают поправки в существующий закон "О рекламе", устанавливающие запрет на информирование об услугах по "списанию долгов". Факт разработки мер против подобных услуг изданию подтвердили в Центробанке.

В то же время в Федеральной антимонопольной службе сообщили РБК, что не получали в свое распоряжение подобного проекта. "В случае поступления такого предложения служба рассмотрит его в установленном порядке", — пообещали в ФАС.

Центробанк и ранее высказывался против "раздолжнителей". Претензии регулятора связаны с тем, что он считает подобные компании вводящими в заблуждение и нарушающими права обремененных кредитами граждан. По оценке коллекторской компании АБК, ежегодно россияне отдают таким фирмам около 50 миллиардов рублей.

Фото: ЗАКС.Ру