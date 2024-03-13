ЗакС принял закон об оздоровительном отдыхе детей, пострадавших в зоне СВО

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 13 марта в третьем, окончательном чтении приняли закон о поддержке детей, пострадавших в зоне проведения специальной военной операции и близлежащих регионов, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Новое положение в Социальном кодексе коснется несовершеннолетних, которые теперь проживают в Петербурге. Документ отправлен на подписание губернатору.

Парламентарии расширили перечень лиц, которые могут получать меры поддержки в виде оздоровительного отдыха детей и молодежи.

"Получившие после 18 февраля 2022 года увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Запорожской области или Херсонской области либо на территории субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", - укажут в Социальном кодексе.

Инициативу подготовили депутаты от "Единой России": Валерий Гарнец, Марина Макарова, Константин Чебыкин и Денис Четырбок.

Сейчас в Петербурге проживает более 1000 детей, которые переехали из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Более 80% из них школьники, а остальные посещают детский сад. Законопроект начали рассматривать в парламенте в конце февраля.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру