Суд взыскал 700 тысяч рублей с ГУДП "Центр" в пользу пострадавшего самокатчика

В соответствии с решением суда ГУДП "Центр" должно выплатить компенсацию морального вреда самокатчику, пострадавшему в аварии со спецтехникой, рассказали 13 марта в прокуратуре Петербурга. Сумма наложенного взыскания превысила половину миллиона рублей.

Иск к предприятию, подведомственному городскому комитету по благоустройству, подал прокурор Василеостровского района. Сам инцидент, послуживший причиной разбирательства, произошел еще в мае 2021 года в переулке Декабристов. Принадлежащий ГУДП "Центр" погрузчик "Вольво" въехал в электросамокат под управлением пожилого петербуржца, причиной этого назвали невнимательность водителя спецтехники при выезде на проезжую часть.

В результате инцидента петербуржец на самокате получил тяжкие телесные повреждения и был вынужден проходить реабилитацию в течение года. Водитель погрузчика был приговорен за нарушение ПДД (п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ) к трем годам условно с двухлетним испытательным сроком.

"Однако владельцем источника повышенной опасности не принято мер по возмещению потерпевшему причиненного ущерба. При таких обстоятельствах прокуратурой района в интересах пенсионера в суд предъявлено исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда", — отметили в прокуратуре.

Суд учел представленные доказательства, позицию прокурора и нравственные и физические страдания потерпевшего. В пользу петербуржца ответчик должен выплатить 700 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру