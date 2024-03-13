Петербургские депутаты приняли поправку к законопроекту о господдержке национально-культурных автономий

На заседании депутатов Законодательного собрания Петербурга 13 марта рассмотрели поправки к законопроекту, который был направлен на сохранение нематериального этнокультурного достояния, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В ходе второго чтения закон значительно изменился.

Изначальная редакция законопроекта предусматривала, что в городском законе "О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге" к задачам политики в сфере культуры добавят создание условий для поддержки выявления, учета, и популяризации объектов объектов нематериального этнокультурного достояния. Согласно первоначальному тексту инициативы, этим должны были заниматься как депутаты Заксобрания, так и профильные ведомства Смольного. В том числе предполагалось создание регионального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния Санкт-Петербурга Все эти предложения поправкой были исключены.

Единственным новшеством законопроекта останется внесение изменений в закон "О государственной поддержке национально-культурных автономий в Санкт-Петербурге". В нем укажут, что для сохранения этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Петербурга, в том числе нематериального этнокультурного достояния, могут выделить дополнительные меры поддержки.

Депутат Всеволод Бельков, представляя поправку, заявил, что в такой редакции законопроект поддержал губернатор Александр Беглов.

Поправку разработали единороссы Всеволод Беликов, Анастасия Мельникова, Денис Четырбок и вице-спикер Николай Бондаренко. Первые трое были авторами изначального законопроекта.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру