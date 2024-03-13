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Новости 13:21

Петербуржец получил реальный срок за пьяное нападение на прохожую и полицейского

фото ЗакС политика Петербуржец получил реальный срок за пьяное нападение на прохожую и полицейского

Нетрезвая прогулка по Центральному району Петербурга стоила для местного жителя реального срока в исправительной колонии, сообщили 13 марта в объединенной пресс-службе городских судов. Причиной этого стала агрессия в отношении прохожей и полицейского, итогом чего стали обвинения в побоях (ст. 116 УК РФ), а также в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) и применении насилия к нему же (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Рассмотрением дела в отношении Николая Музыко занимался Смольнинский районный суд. Из материалов следовало, что в ноябре 2021 года нетрезвый петербуржец "умышленно, из хулиганских побуждений без какого-либо повода" ударил в лицо проходившую мимо женщину. На этом он не угомонился. Как следует из сообщения судебной пресс-службы, гражданина поместили в карету скорой помощи под надзор сотрудника правоохранительных органов.

Присутствие силовика пришлось Музыко не по нутру, так что он "неоднократно оскорбил представителя власти и нанес ему не менее одного удара правой ногой в область левой голени".

В суде Музыко пояснил, что перед выходом на улицу пил с другом крепкие спиртные напитки, после чего они "просто пошли гулять по городу".

Суд приговорил петербуржца к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу незамедлительно.

Фото: ЗАКС.Ру


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