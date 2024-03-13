Дума обратится к правительству в связи с состоянием лифтов в жилых домах

Государственная дума намерена обратиться к правительству в связи с нареканиями на качество лифтового оборудования в российских жилых домах, сообщили 13 марта в пресс-службе нижней палаты парламента. Поручение об этом дал спикер Думы Вячеслав Володин.

"Состояние лифтового хозяйства в регионах оставляет желать лучшего. Износ очень большой, регионы самостоятельно не справляются с решением этой задачи", — заявил Володин на пленарном заседании в среду.

Председатель высказался о том, что Москва, Петербург и ряд иных крупных городов в состоянии самостоятельно разобраться с этой проблемой, однако ряд регионов неспособны сделать это. В связи со сложившейся ситуацией Володин предложил составить обращение к главе правительства Михаилу Мишустину.

Внимание к проблеме с лифтами привлекла замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она заявила, что к 2025 году должны быть заменены все исчерпавшие срок службы лифты, однако "этого не произойдет". "Из 100 тысяч лифтов в программы капремонтов включено меньше половины", — отметила она.

Володин предложил обсудить с кабмином вопрос введения должности заместителя, отвечающего за вопросы ЖКХ и, в частности, за модернизацию лифтов. Пообщаться на эту тему с главой Минстроя Иреком Файзуллиным он поручил главе профильного комитета Думы Сергею Пахомову.

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