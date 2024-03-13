"Желтый" уровень опасности объявили в Петербурге из-за ветра

Ожидаемое в Петербурге усиление ветра стало причиной объявления "желтого" уровня погодной опасности. По сообщению правительства города, действовать он будет с дневного времени четверга по утро пятницы.

"По информации Росгидрометцентра, с 15 часов 14 марта до 09 часов 15 марта на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности", — рассказали в Смольном.

Погодная угроза связана с ожидаемым усилением ветра. Согласно прогнозу, его порывы могут достигать скорости 15-18 м/с.

"Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Горожан попросили проявлять осторожность, при этом водителям отдельно рекомендовали по возможности отказаться от поездок.

Согласно информации Северо-Западного УГМС, днем 14 марта в Петербурге ожидается температура воздуха на уровне +6 градусов и умеренный юго-западный ветер с порывами до сильного. Аналогичный ветер ожидается и следующей ночью, температура понизится приблизительно на один градус относительно дневной.

Фото: ЗАКС.Ру