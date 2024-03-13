Нилов возмутился суммой, заработанной Нидерландами в РФ на цветах к 8 марта

Депутат Госдумы от Петербурга Олег Нилов в своем выступлении с трибуны 13 марта заявил, что Нидерланды серьезно обогатились за счет продажи в России цветов к празднику 8 марта.

"Вот эти цветочки, которые наши мужчины в очередях за любые деньги покупали и принесли вам, порадовали", - произнес справедливоросс на пленарном заседании.

Согласно его сведениям, на таких подарках европейская страна заработала 6 млрд долларов.

"Куда Голландия направляет эти деньги и призывает всю остальную вот эту банду? На снаряды ВСУ", - гласило еще одно умозаключения политика.

По мнению Нилова, для российских мужчин было бы правильнее покупать букеты, поставленные дружественными или хотя бы нейтральными государствами.

Фото: ЗАКС.Ру