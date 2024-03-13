Минцифры: В России работает более миллиона камер видеонаблюдения

Глава Минцифры Максут Шадаев на выставке-форуме "Россия" рассказал, что в стране функционирует свыше миллиона камер видеонаблюдения. Их назначение он понимает как обеспечение безопасности. В это число входит техника, установленная на улицах, в публичных местах, на транспорте и в домах, пояснил он, представляя тематическую презентацию.

"На сегодня у нас фактически каждая третья камера подключена к системе распознавания лиц. Все камеры, которые стоят на дорогах, автоматически распознают номера", - приводит речь чиновника ТАСС.

По словам Шадаева, сегодня в 14 субъектах Федерации внедряют комплексы, обрабатывающие фотографии дорог и объектов благоустройства.

фото: digital.gov.ru