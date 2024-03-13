Беглов открыл новый корпус музучилища имени Римского-Корсакова

В Адмиралтейском районе Петербурга открылся новый корпус музыкального училища имени Римского-Корсакова. На церемонию приехал губернатор Александр Беглов, отметивший, что событие стало возможным благодаря президентскому поручению трехлетней давности.

"Теперь в новом корпусе удобные и современные учебные классы, репетиционный и концертный залы, хоровая студия, студия звукозаписи. Мы оснастили их современной техникой, музыкальными инструментами и мебелью", - рассказал Беглов, цитируемый пресс-службой Смольного.

Потребность в новом филиале появилась по той причине, что основное здание училища перестало вмещать всех желающих. С сентября в новом корпусе стартуют занятия для студентов. Ожидается, что в нем же с будущего учебного года начнет работу музыкальная школа, рассчитанная более чем на 100 детей.

фото: gov.spb.ru