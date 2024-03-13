В Петербурге получили господдержку 8 тысяч участников СВО и их родных

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с главой фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой для обсуждения мер социальной поддержки, которую получают семьи участников военной спецоперации. Встречу осветила пресс-служба Смольного. Петербургский филиал фонда начал работу девять месяцев назад, за это время разнообразную помощь получили 8 тысяч человек. В это число вошли как военнослужащие, так и члены их семей.

Помимо медицинских услуг, фонд совместно с жилищным комитетом добивается приспособления жилья под нужды демобилизованных. В частности, чиновники и общественники закупают специализированную мебель и сантехнику, видоизменяют дверные проемы.

"В Петербурге сотрудники фонда смогли опереться на уже выстроенную с первых дней специальной военной операции систему поддержки бойцов", - похвалила Цивилева созданные Смольным условия.

В городе под эгидой "Защитников Отечества" действуют 770 социальных кураторов. В их задачи входит, например, помощь при устройстве детей в садики и поиск работы.

фото: Александр Беглов / Telegram